В Калужской области отменили салюты на 9 мая

Шапша: в Калужской области отменили мероприятия и салюты на майские праздники и 9 мая

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Власти Калужской области решили не проводить массовые мероприятия и отменить салюты на майские праздники. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Приближаются майские праздники. Массовых мероприятий, салютов не планируем. Но День Весны и Труда и особенно День Победы — важнейшие события. Торжества будут. Люди придут к мемориалам, в места отдыха», — написал он.

Рисков и вызовов, по словам губернатора, сейчас больше, чем обычно. В период майских праздников силовики усилят контроль за соблюдением общественного порядка, добавил глава региона.

О решении отказаться от некоторых мероприятий, в том числе парадов, салютов и других акций уже объявили власти многих российских регионов. В частности, так поступили власти Курской области. Салюта по случаю Дня Победы не будет в Воронеже, а парада — в Белгороде, Севастополе и большинстве городов Краснодарского края. От проведения всех массовых мероприятий на майские праздники отказались в Крыму и Херсонской области. В Кремле решения об отмене парадов называли прерогативой регионов. Парад Победы в Москве состоится, с речью на нем должен выступить президент России Владимир Путин.

Также по всей стране не будет традиционного очного шествия в рамках акции «Бессмертный полк». В пресс-службе общественного движения «Волонтеры Победы» говорили, что регионы сами выберут подходящий формат мероприятия.