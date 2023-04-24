Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин будет выступать с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков добавил, что в этом году иностранных лидеров на парад не приглашали, потому что дата не круглая. Приедет только президент Киргизии Садыр Жапаров, даты официального визита которого в Москву совпали с Днем Победы.

31 марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения, позвал Жапарова в Россию. «8–9 мая мы ожидаем ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника — Дня Победы», — сказал Оверчук.

На параде в 2022 году не было зарубежных лидеров. В Кремле тогда объяснили, что никого не приглашали, потому что дата не была юбилейной. По той же причине иностранных гостей не было и в 2021 году.

