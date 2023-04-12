Власти Херсонской области решили не проводить массовые мероприятия 9 мая

Сальдо: в Херсонской области 9 мая не будут проводить массовые мероприятия

В Херсонской области 9 мая не будет проводиться массовых мероприятий, заявил телеканалу «Таврия» врио главы региона Владимир Сальдо.

Он объяснил отказ от организованного празднования действующим в Херсонской области военным положением и соображениями безопасности. «Мы считаем, что это на сегодняшний день не совсем целесообразно и небезопасно», — сказал Сальдо.

Чиновник выразил уверенность, что местные жители все равно самостоятельно пойдут к памятным местам «по зову сердца» — эти места сейчас «приводятся в порядок».

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