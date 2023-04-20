Правительство Воронежской области: салюта на 9 Мая не будет, но парад Победы состоится

В Воронеже отказались от салюта на 9 Мая

В Воронеже на День Победы не будут устраивать салют, сообщил руководитель управления по взаимодействию со СМИ правительства Воронежской области Артем Сокольников. Видео размещено в телеграм-канале администрации.

«На 9 Мая в Воронеже не будет салюта», — сказал он.

Парад при этом в областном центре состоится, добавил Сокольников. Власти введут беспрецедентные меры безопасности, пообещал он.

Шествие «Бессмертный полк» по всей России в 2023 году не состоится.

Ранее от салюта на 9 Мая также отказались в Курской области. Парады Победы в этом году не будут проводить в Курске, Белгороде, Севастополе, Крыму. В Краснодарском крае он пройдет только в Новороссийске.