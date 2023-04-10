В Кремле отмену парадов назвали прерогативой регионов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Решения об отмене или проведении военных парадов на 9 Мая принимают региональные власти исходя из складывающейся обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Его попросили прокомментировать отмену военных парадов Курске и Белгороде и спросили, будут ли проводиться парады в новых регионах России.

«Это прерогатива глав регионов. Они принимают решение, исходя из интересов безопасности граждан. Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению», — отметил Песков.

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