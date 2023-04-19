В Краснодарском крае парад Победы проведут только в одном городе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Из городов Краснодарского края парад Победы проведут только в Новороссийске, сообщается на сайте администрации региона.

«В параде 9 Мая в Новороссийске — единственном в регионе городе-герое — примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения», — говорится в сообщении.

Администрация отметила, что решение отказаться от парадов в других городах принято в соответствии с рекомендациями правоохранительных органов и силовых ведомств региона.

Ранее об отмене парадов на 9 Мая сообщили власти Белгорода и Курска. Позднее о решении не устраивать массовые мероприятия на 1 Мая и День Победы также объявил глава Крыма Сергей Аксенов. При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что решение об отмене парада Победы в городе пока не принято.

В Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе с октября действует средний уровень реагирования. В Белгородской и Курской областях, Севастополе, отдельных районах Крыма и Краснодарского края также действует желтый уровень террористической опасности.