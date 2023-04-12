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В Крыму и Севастополе отменили парады на День Победы

Власти Крыма и Севастополя решили не проводить парады и шествия «Бессмертного полка» 9 Мая
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В этом году в Крыму и Севастополе не будет массовых мероприятий, посвященных 1 мая и Дню Победы 9 мая: в обоих регионах отменены демонстрации, военные парады и шествия «Бессмертного полка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая», — написал он.

Аксенов уточнил, что решение принято по «соображениям безопасности».

При этом он заверил, что ветеранов все равно поздравят с праздниками. Сотрудники органов власти посетят их по месту жительства.

Материал дополняется. 

Теги
Крым Севастополь Парад Победы 9 Мая «Бессмертный полк»
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