Власти Крыма и Севастополя решили не проводить парады и шествия «Бессмертного полка» 9 Мая

В Крыму и Севастополе отменили парады на День Победы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В этом году в Крыму и Севастополе не будет массовых мероприятий, посвященных 1 мая и Дню Победы 9 мая: в обоих регионах отменены демонстрации, военные парады и шествия «Бессмертного полка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая», — написал он.

Аксенов уточнил, что решение принято по «соображениям безопасности».

При этом он заверил, что ветеранов все равно поздравят с праздниками. Сотрудники органов власти посетят их по месту жительства.

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