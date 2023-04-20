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В Севастополе отменили парад на 9 мая по решению Минобороны

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене парада на 9 мая
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе в этом году не будут проводить парад 9 мая, сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, исходя из этого все планы подготовки будут пересмотрены», — сказал он.

Материал дополняется.

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