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В Курской области отказались от салюта на 9 мая после отмены парада

Губернатор Курской области Роман Старовойт: салюта по случаю Дня Победы 9 мая не будет

Власти Курской области решили отказаться от салютов по случаю Дня Победы 9 мая в этом году, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт по итогам встречи с местными ветеранами.

«Безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 Мая. Хочу отметить, что ветеранский актив с большим понимаем поддержал это решение», — написал он.

10 апреля Старовойт сообщил, что в Курске в этом году не будут проводить парад на 9 мая, исходя из соображений безопасности. Это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры, передавали «Курские известия». В регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Формат проведения акции «Бессмертный полк» пока не определен.

Парад по случаю Дня Победы отменили и в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием «провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Другие приграничные регионы о планах отменить парад или салют не сообщали.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря об отмене парадов в Курске и Белгороде, а также об их проведении в четырех новых регионах, заявил, что это прерогатива местных властей. Решения об отмене или проведении военных парадов на 9 мая принимают региональные власти исходя из складывающейся обстановки, сказал он.

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