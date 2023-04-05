Губернатор Гладков: парада 9 Мая в Белгороде не будет, «чтобы не провоцировать противника»

В Белгороде отказались от парада в День Победы во избежание провокаций

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В этом году в Белгороде не будут проводить военный парад на 9 Мая, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Могу сказать, что парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — сказал он.

Гладков добавил, что вопрос о проведении других мероприятий, в частности салюта и шествия «Бессмертного полка», белгородские власти решат на ближайшем заседании оперативного штаба.

В прошлом году, несмотря на объявленный в регионе высокий уровень террористической опасности и сообщения об обстрелах, в Белгороде провели парад Победы и праздничный салют, также прошло шествие «Бессмертного полка».

В регионе с октября действует средний уровень реагирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 апреля сообщил, что во время проведения парада Победы на Красной площади в Москве будет приняты усиленные меры безопасности. Однако каких-либо изменений в проведении мероприятия не планируется, отметил он.

В этом году отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.