В Токио пообещали усилить санкции против России

Хирокадзу Мацуно (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Япония будет и дальше поддерживать санкции против России и оказывать помощь Киеву, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Трансляция доступна на сайте японского правительства.

«Для защиты миропорядка, основанного на верховенстве закона, Япония как страна — председатель G7 («Большая семерка». — РБК) и непостоянный член Совета Безопасности ООН продолжит во взаимодействии со странами «Семерки» и мировым сообществом принимать жесткие антироссийские меры и усиливать помощь Украине», — сказал он.

Япония ввела санкции против Москвы еще до начала российской спецоперации, после решения Москвы о признании ДНР и ЛНР. Впоследствии Токио неоднократно ужесточал ограничения. Были запрещены инвестиции в страну, ограничен экспорт и отозван льготный режим в торговле. В начале июня Токио решил запретить экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальные резервуары, конвейеры, самосвалы, бульдозеры, ткацкие станки и другое. С февраля Япония запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов, а с апреля — изделий из стали и алюминия, самолетов, игрушек и фототехники. Против некоторых россиян Токио ввел персональные санкции. В частности, в список подсанкционных лиц попали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, философ Александр Дугин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, президент концерна «Калашников» Алан Лушников и другие.

Кроме того, после начала спецоперации Токио начал оказывать Киеву военную помощь. В марте премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев и встретился там с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политик пообещал выделить $30 млн на поставку Украине нелетального вооружения.

Москва считает антироссийские санкции незаконными и осуждает поставки оружия Украине. Россия ввела ответные санкции против японских граждан. Въезд в страну запретили членам нижней палаты парламента Японии, Кисиде, Мацуно, главе МИДа Ёсимаса Хаяси, министру финансов Сюнъити Судзуки и другим политикам. Поставки оружия Украине не изменят хода спецоперации, неоднократно подчеркивали в Кремле.