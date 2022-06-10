Япония запретит экспорт в Россию локомотивов, станков и бульдозеров

Япония с 17 июня запретит экспорт в Россию бульдозеров, грузовиков и самосвалов

Власти Японии введут запрет на экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, локомотивов и другой продукции, которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру. В мае Токио запретил поставлять высокотехнологичное оборудование

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Япония запретит поставлять в Россию самосвалы, бульдозеры и грузовые автомобили, такое решение приняло правительство страны в рамках очередного пакета санкций, сообщил министр экономики, торговли и промышленности (METI) Коити Хагиуда во время пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube.

Хагиуда пояснил, что члены правительства в начале июня запретили экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», в связи с чем было принято соответствующее решение.

Под экспортные ограничения попали, среди прочего, следующие категории товаров:

Стальные резервуары для хранения и другие подобные емкости;

Локомотивы для железных дорог, автомобили для обслуживания железных дорог;

Парогенераторы и газовые генераторы;

Газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;

Конвейеры и другие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины;

Бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;

Ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;

Транспортные машины и некоторые их части;

Измерительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование и их части и другое.

С конца февраля власти Японии ввели против России несколько пакетов ограничительных мер. В частности, санкции коснулись президента Владимира Путина, предпринимателей и военных, в санкционные списки добавили Центробанк России, Сбербанк и Альфа-банк.

Токио в середине мая запретил поставлять в Россию электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и другое оборудование из категории высоких технологий. В начале июня японские власти ввели ограничения против двух российских банков — Московского кредитного банка и Россельхозбанка, а также против одного белорусского — Банка развития. Их активы в японской юрисдикции были заморожены, введены ограничения по движению капитала и платежам. Японские власти также говорили, что намерены постепенно отказаться от импорта нефти российского производства.

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В начале июня российский МИД сообщил, что соглашение с Японией, регулирующее промысел морских живых ресурсов прекратило действовать, пока власти страны не выполнят финансовые обязательства. Договор предполагал право японских рыбаков осуществлять промысел блих южных островов Курильской гряды согласно выделяемой квоте. В российском МИД указали, что в Японии «взяли линию на заморозку» платежей по документу и начали «затягивать» подписание соглашения о помощи Сахалину.

Японские власти выразили сожаление решением России и заявили, что продолжат вести диалог с Москвой, чтобы обеспечить выполнение условий договора для японской стороны. «Мы сожалеем, что Россия в одностороннем порядке объявила о приостановке выполнения соглашения, как если бы проекты сотрудничества с Сахалинской областью являлись предварительным условием для выполнения договора», — сказал тогда представитель японского МИДа.



