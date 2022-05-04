Россия ввела санкции против премьера и главы МИД Японии

Токио ранее ввел несколько раундов санкций против Москвы из-за военной операции на Украине. Россия в ответ запретила въезд 63 гражданам Японии, в том числе премьеру Фумио Кисиде, парламентариям и руководителям СМИ

Фумио Кисида (Фото: Charly Triballeau / Getty Images)

Российские власти запретили въезд в страну 63 гражданам Японии в ответ на «беспрецедентную антироссийскую кампанию», сообщает МИД.

В заявлении ведомства говорится, что действия Токио направлены на «демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету» Москвы.

Под ограничения попали в том числе премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава.

Также санкции ввели против членов обеих палат японского парламента, председателя ассоциации по выработке политики в отношении проблемы северных территорий (так Токио называет Южные Курилы) Мамору Морохоси и руководителей крупных СМИ: газеты Sankei, медиахолдингов Yomiuri Group и Nikkei, портала Sports communications, журнала Sentaku и других.

Япония ранее ввела несколько пакетов ограничительных мер против России в связи с российской военной операцией на Украине. Под санкции попали российский Центробанк и президент Владимир Путин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники, глава ВЭБа Игорь Шувалов, глава «Северстали» Алексей Мордашов. Заморожены оказались активы совладельца банка «Россия» Николая Шамалова и его сына Кирилла, владельца 3,3% компании «Сибур», сыновей бизнесменов Романа и Бориса Ротенбергов, а также главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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Токио также ввел санкции против десятков российских компаний и наложил ограничения на банки. Также Япония лишила Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В ответ на это Москва отказалась продолжать с Токио переговоры по мирному договору из-за «недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России». Москва также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах. Япония выразила протест, назвав действия России неприемлемыми; Токио приостановил безвизовые обмены с Москвой.