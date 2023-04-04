Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

Норвегия ввела новые ограничения против России в соответствии с десятым пакетом санкций ЕС

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Норвегия ввела новые ограничения в отношении России, присоединившись к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, согласованному 25 февраля, сообщает норвежский МИД.

«Санкции оказывают влияние на российскую экономику и препятствуют поступлению ключевых ресурсов в российскую военную промышленность. Норвегия едина с остальной Европой и присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

В санкционный список вошли еще 87 физических и 34 юридических лица. Норвежский МИД отмечает, что всего в перечне насчитывается 1678 физических и юридических лиц. Санкции также предусматривают экспортные ограничения на ряд высокотехнологичных изделий, транспортных средств, стройматериалов, объектов авиационной промышленности и товаров «потенциального военного назначения». Вводятся новые ограничения на импорт российского битума, асфальта, синтетического каучука.

Кроме того, россиянам запрещается занимать руководящие должности в компаниях, занимающихся в Норвегии критической инфраструктурой. Также предусмотрены разъяснения по дальнейшим действиям в ряде сфер двусторонних отношений, в том числе в мореходстве.

Брюссель ввел десятый пакет санкций в конце февраля, запретив экспорт в Россию редкоземельных металлов, строительных кранов, электрогенераторов и многих других товаров. Под импортные ограничения попали российские парафин, нефтяной кокс, битумные смеси. Блокирующие санкции коснулись Тинькофф Банка, Росбанка, Фонда национального благосостояния и других организаций.