Япония ввела санкции против главы концерна «Калашников» Лушникова

Япония ввела санкции против главы концерна «Калашников» и замминистра обороны России

Под санкции Токио попадают ЧВК «Вагнер», Росбанк, Росстандарт, а также президент концерна «Калашников» Лушников и замминистра обороны России Горемыкин

Глава концерна «Калашников» Алан Лушников (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Япония ввела санкции в отношении 48 лиц и 94 организаций из России. Об этом сообщает МИД страны. Среди тех, против кого Токио ввел санкции — президент концерна «Калашников» Алан Лушников и замминистра обороны России Виктор Горемыкин.

Санкции введены против высокопоставленных сотрудников администрации президента России:

начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева;

замглавы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Бориса Рапопорта.

В санкционный список также включен ряд сотрудников Генерального штаба Вооруженных сил России, а также названный родственником главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов.

Япония замораживает активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР. В списке — председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.

Правительство Японии ввело санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка, Физического института им. Лебедева и еще 91 организации из России.

В список организаций, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли:

НПО «Квант»;

судостроительный завод «Вымпел»;

Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина;

ОАО «Радиоавионика»;

Росбанк.

В списке из 21 организации, в отношении которой вводятся экспортные ограничения, перечислены:

Федеральный центр двойных технологий «Союз»;

компания «Миландр»;

Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН;

холдинг «Росэлектроника»;

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

С 3 февраля Япония запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования, роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Япония также расширила список персональных санкций и внесла 22 физических лица, в том числе уполномоченную при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову и философа, политолога и социолога Александра Дугина.

Токио также ввел санкции против российской корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ».