Япония ввела санкции против главы концерна «Калашников» Лушникова
Япония ввела санкции в отношении 48 лиц и 94 организаций из России. Об этом сообщает МИД страны. Среди тех, против кого Токио ввел санкции — президент концерна «Калашников» Алан Лушников и замминистра обороны России Виктор Горемыкин.
Санкции введены против высокопоставленных сотрудников администрации президента России:
- начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева;
- замглавы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Бориса Рапопорта.
В санкционный список также включен ряд сотрудников Генерального штаба Вооруженных сил России, а также названный родственником главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов.
Япония замораживает активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР. В списке — председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.
Правительство Японии ввело санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка, Физического института им. Лебедева и еще 91 организации из России.
В список организаций, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли:
- НПО «Квант»;
- судостроительный завод «Вымпел»;
- Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина;
- ОАО «Радиоавионика»;
- Росбанк.
В списке из 21 организации, в отношении которой вводятся экспортные ограничения, перечислены:
- Федеральный центр двойных технологий «Союз»;
- компания «Миландр»;
- Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН;
- холдинг «Росэлектроника»;
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
С 3 февраля Япония запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования, роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.
Япония также расширила список персональных санкций и внесла 22 физических лица, в том числе уполномоченную при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову и философа, политолога и социолога Александра Дугина.
Токио также ввел санкции против российской корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ».