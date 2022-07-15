Россия запретила въезд 384 японским депутатам

Парламент Японии (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Россия ввела санкции против 384 членов нижней палаты парламента Японии и запретила им въезд в страну. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство уточняет, что данная мера стала ответом на на введение в апреле 2022 года Японией персональных санкций в отношении «многочисленной группы» депутатов Госдумы.

«Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии, которые заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Палата представителей японского парламента состоит из 480 депутатов.

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