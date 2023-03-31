Япония запретила экспорт в Россию самолетов и игрушек

Минэкономики Японии: с 7 апреля запрещается экспорт в Россию изделий из стали и алюминия

Япония опубликовала обширный перечень продукции, экспорт которой в Россию запретят с апреля. В списке — сталь, алюминий, самолеты, беспилотники, электро- и оптическое оборудование и даже игрушки

Фото: James Matsumoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Япония с 7 апреля вводит запрет на экспорт стали, алюминия и изделий из них в Россию, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Кроме того, под экспортные ограничения попали самолеты, космические аппараты и двигатели для них, беспилотники, строительная техника (экскаваторы, бульдозеры), электрооборудование (генераторы, навигационное оборудование), котлы, оптическое оборудование (фототехника, бинокли), оптоволокно, игрушки и т. д.

Кроме того, Япония продлила действие решения о лишении России статуса благоприятствуемой нации в торговле до 2024 года. Льготный режим Токио отменил в марте прошлого года. Импорт из стран, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается базовым тарифом.





Япония вместе со странами Запада вводит санкции против России с момента начала спецоперации на Украине. 21 марта японский премьер-министр Фумио Кисида посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и пообещал выделить $30 млн на поставку Украине нелетального вооружения.



В 2023-м Токио также запретил ввоз в Россию вакцин, медицинского оборудования, роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Помимо этого, страна расширила перечень россиян, против которых введены персональные санкции. В списке оказались уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова;

философ Александра Дугин; вице-премьер Дмитрий Чернышенко и др.

Россия называет санкции нелегитимными и считает необходимым отменить их.