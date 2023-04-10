Трамп написал о «третьей мировой войне»

Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал пост со словами «третья мировая война».

Ранее Трамп неоднократно говорил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны, обвиняя в этом в том числе нынешнего президента США Джо Байдена и его администрацию.

В частности это вызвано политикой Байдена по поддержке Украины, считает Трамп. В конце февраля он сказал, что президент США «систематически, но возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной».

Трамп также заявлял, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы он оставался президентом США. По его словам, он смог бы договориться о завершении боевых действий за сутки. Кроме того, утверждал Трамп, он — единственный кандидат в президенты США, кто может пообещать предотвратить третью мировую войну. Он объявил о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году в ноябре прошлого года.

Бывший президент говорил, что США «катятся в ад» из-за того, что ему предъявили обвинения в суде Нью-Йорка днем 4 апреля. Свое дело он назвал невиданным вмешательством в выборы в США.

4 апреля экс-президент прибыл в офис окружного прокурора, где его арестовали до выдвижения обвинений, затем прошел суд. После заседания Трампа отпустили.

Дело против него содержит 34 пункта обвинений. Основной пункт связан с выплатой его бывшим адвокатом Майклом Коэном $130 тыс. адвокату порноактрисы Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) за молчание об интимной связи с Трампом. Это произошло перед выборами 2016 года. Это было оформлено как оплата юридических услуг, что следствие сочло фальсификацией документов.

Свою вину Трамп не признал. Через два дня после суда он сообщил, что после этих событий его рейтинги выросли до как никогда высоких уровней, а на предвыборную кампанию удалось собрать $10 млн.