Трамп заявил, что США «катятся в ад»

45-й президент США Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

После предъявления обвинения 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что он «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Трансляцию ведет The Telegraph.

«Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашно защищать нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить», — заявил Трамп в ходе выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По его словам, США «катятся в ад».

Трамп отметил, что сейчас происходит «невиданное вмешательство» в выборы в США. «Начиная с поддерживаемого [финансистом] Джорджем Соросом прокурора [Манхэттена] Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа», — подчеркнул он.

Бывший президент в очередной раз заверил, что в его действиях не было состава преступления.

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