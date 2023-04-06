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Суд над Трампом ,  
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Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»

Дональд Трамп назвал день своего ареста лучшим в истории и невероятным опытом
Экс-президент США заявил, что день, когда ему предъявили обвинения по 34 пунктам, стал «невероятным опытом» и, «возможно, лучшим днем в истории», его рейтинг вырос, а на предвыборную кампанию собрали $10 млн
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп назвал свое формальное заключение под стражу 4 апреля «невероятным опытом» и заявил, что это положительно сказалось на его рейтинге.

В своем аккаунте в соцсети Truth Social Трамп написал, что вторник, когда его «арестовали без какой бы то ни было причины», стал, «возможно, лучшим днем в истории для того, кому предъявили необоснованное обвинение» (цитата по The Independent). По словам экс-главы государства, его рейтинги «никогда не были так высоки», а на предвыборную кампанию удалось собрать $10 млн.

Первый опрос Yahoo News / YouGov показал, что Трамп стал самым популярным кандидатом от республиканцев на выборах 2024 года среди сторонников партии, его популярность за две недели выросла на 10 п.п.

Бывшего президента США обвиняют в подделке деловых документов в первой степени с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности, обвинение содержит 34 пункта, сообщила прокуратура Манхэттена. Основной пункт — выплата $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) в обмен на молчание о романе с бизнесменом. Поводом для расследования стал тот факт, что компания Трампа в деловой документации обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это является намеренным подлогом финансовой документации. Сам Трамп уверяет, что никаких отношений с Дэниелс у него не было. Он не признал вину.

После судебного заседания экс-президент вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Следующее назначено на 4 декабря.

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Трамп, который собирается участвовать в предвыборной гонке в 2024 году, назвал происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов и заявил, что США «катятся в ад». При этом эксперты считают, что процесс над экс-президентом может пойти ему на пользу. Американист, доктор политических наук Игорь Зевелев в разговоре с РБК предположил, что шансы Трампа быть выдвинутым от Республиканской партии выросли, «потому что происходит мобилизация ядерного электората».

Действующий глава государства Джо Байден не комментировал судебное разбирательство. В Белом доме заявили, что этот вопрос «не находится в центре его внимания».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп уголовное дело обвинения

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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