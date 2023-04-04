Прокуратура раскрыла суть претензий к Дональду Трампу

Трампа обвиняют в подлоге документов. Он и его компании таким образом маскировали истинное назначение денег, которые выплачивались за молчание участникам и свидетелям его внебрачных связей

Прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Дональда Трампа, обвинение содержит 34 пункта. Бывшего президента США обвиняют в подделке деловых документов в первой степени с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк фальсификация деловой документации, как правило, классифицируется лишь как проступок и не влечет уголовной ответственности. Однако прокуратура может ужесточить обвинение в том случае, если считает, что документы были подделаны для того, чтобы скрыть другое преступление.

Все обвинения против Трампа относятся к тяжким преступлениям класса E. Это низшая категория тяжких преступлений в штате Нью-Йорк. Преступление первой степени предполагает наличие отягачающих обстоятельств. По каждому пункту обвинений Трампу грозит четыре года лишения свободы.

В чем обвиняют Трампа:

В одном случае его компания American Media Inc. заплатила $30 тыс. бывшему швейцару в Trump Tower, который утверждал, что знает о внебрачном ребенке миллиардера.

Позднее эта же компания заплатила $150 тыс. женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Трампом. Деньги были выплачены не наличными, а через подставную компанию, документы об истинном предназначении платежа были сфальсифицированы.

За 12 дней до президентских выборов 2016 года советник Трампа Майкл Коэн перевел $130 тыс. адвокату порноактрисы Сторми Деление за молчание об интимной связи с будущим президентом. Эту сумму Трамп вернул Коэну уже после победы на выборах. Всего он разбил сумму для Коэна на 11 чеков, переданных через Trump Organization. Это возмещение было замаскировано под оплату юридических услуг.

Основной пункт обвинений против Трампа — выплата $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниэлс в обмен на молчание о романе с женатым миллиардером. Эти деньги женщина получила в 2016 году, во время президентской гонки, когда ее откровения могли испортить репутацию будущего президента.

Настоящее имя Сторми Дэниэлс — Стефани Клиффорд, сейчас ей 44 года. С 17 лет она была стриптизершей. Сниматься в порно она начала в 2000 году. Сейчас на ее счету несколько сотен фильмов для взрослых.

О том, что ее связывали отношения с Трампом, стало известно в ходе одного из многочисленных дел против людей из окружения экс-президента. В 2018 году о передаче ей денег рассказал экс-адвокат бывшего президента, Майкл Коэн. Тогда Коэна признали виновным и приговорили к трем годам заключения, и чтобы смягчить наказание, он пошел на сделку со следствием.

Сама Деление подтвердила, что имела отношения с женатым Трампом. Она рассказывала, что ее познакомили с будущим президентом в июле 2006 года на турнире по гольфу на озере Тахо (расположено на границе Калифорнии и Невады). Он пригласил ее на ужин, после чего она поднялась к нему в гостиничный номер.

Позднее они созванивались и обсуждали, в частности, возможное участие Дэниэлс в реалити-шоу «Ученик», ведущим которого был Трамп. Второй раз они увиделись в июле 2007 года в Лос-Анджелесе. Трамп тогда вновь предложил ей заняться сексом в отеле, но в этот раз она отказалась. С тех пор они не встречались. Спустя девять лет, в 2016 году, адвокат Трампа предложил ей подписать соглашение о неразглашении за $130 тыс., на что она ответила согласием. Но в 2018 году Дэниэлс, несмотря на полученные деньги, добилась расторжения соглашения.

В конце марта Дэниэлс сообщила в интервью The Times, что готова выступить свидетелем обвинения на процессе против Трампа. Она объяснила это тем, что «человек, обладающий властью, не должен быть освобожден от соблюдения закона».

«Я надеюсь, что мне надо будет [дать показания]. Я не боюсь этого, мне нечего скрывать, и я жду возможности рассказать все, что я знаю», — сказала она и добавила, что считает привлечение Трампа к ответственности «грандиозным событием» и чувствует из-за него гордость.

Дональд Трамп отвергал все выдвинутые против него обвинения. Он считает свое уголовное преследование политически мотивированным и связанным с его выдвижением на участие в президентских выборах 2024 года.

Следующее очное заседание суда по делу Трампа, по данным CNN, назначено на 4 декабря.