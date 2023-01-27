Трамп пообещал решить украинский конфликт за сутки

Трамп: я мог бы договориться о конце конфликта на Украине в течение 24 часов

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он возглавлял Соединенные Штаты сейчас, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки. О такой возможности он заявил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Даже сейчас, если бы я был президентом [США], то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <...> в течение 24 часов», — написал он.

В октябре 2022 года Трамп заявил, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Альтернативой он назвал начало Третьей мировой войны. К снижению эскалации он призывал и накануне, на фоне сообщений о поставке танков Украине западными странами и США в частности. «Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать», — писал Трамп.

Трамп возглавлял США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Он был первым президентом в истории страны, которому дважды попытались объявить импичмент, хотя обе попытки в итоге оказались неудачными. В ноябре 76-летний Трамп сообщил, что будет баллотироваться на пост президента вновь в 2024 году.