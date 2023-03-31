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Трамп назвал предъявление ему обвинений «немыслимым» шагом демократов

Трамп назвал обвинения в его адрес вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории
Присяжные, по данным NYT и СNN, проголосовали за предъявление обвинений Трампу из-за выплат порноактрисе. Экс-президент США считает это политическим преследованием и вмешательством в выборы. Себя он назвал невиновным
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке о предъявлении ему обвинений из-за выплат порнозвезде «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории», пишет The New York Times (NYT).

«Демократы лгали, обманывали и воровали в своей одержимости попытками «заполучить Трампа», но теперь они совершили немыслимое», — заявил он. Экс-президент отметил, что обвинение хотят выдвинуть «невиновному».

Трамп напомнил, что и прежде сталкивался с потенциальным уголовным преследованием, но по прошлым подозрениям официальных обвинений выдвинуто не было.

Бывший глава государства предупредил, что «эта охота на ведьм обернется» против действующего президента Джо Байдена.

Ранее NYT и CNN со ссылкой на источники сообщили, что присяжные Манхэттена проголосовали за предъявление обвинений Трампу за выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее Стефани Клиффорд) в обмен на ее молчание об их романе. По данным газеты, Трамп не ожидал такого развития событий.

Как сообщал NBC, подозрения в отношении Трампа связаны с делом его бывшего адвоката Майкла Коэна. Он пять лет назад признал, что во время предвыборной кампании 2016 года передал Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не говорила об отношениях с Трампом в 2006 году (экс-президент их отрицает).

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Следствие обратило внимание на тот факт, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг. Это расценивается как намеренный подлогом финансовой документации.

В чем конкретно обвиняют Трампа, еще неизвестно. Если обвинения выдвинут официально, то это будет первый в истории США случай уголовного преследования бывшего главы государства. Сейчас Трамп также является кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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