Трамп заявил о близости третьей мировой из-за поддержки Байденом Киева

Действующий президент США своими шагами в отношении Украины «систематически, но возможно, неосознанно» подталкивает мир к новой войне, считает бывший американский лидер

Дональд Трамп (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Третья мировая война никогда не была ближе, чем сейчас, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Его слова приводит CNN.

К войне, по словам Трампа, мир подталкивает действующий президент Джо Байден своими действиями в поддержку Украины. «Если вы посмотрите и поймете, какие шаги предпринимает Байден в отношении Украины, он систематически, но возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Со своей стороны, бывший американский лидер пообещал «очистить» Белый дом от всех «разжигателей войны и последних глобалистов Америки в глубинном государстве, Пентагоне, Государственном департаменте».

Трамп неоднократно допускал развязывание третьей мировой войны из-за действий нынешней администрации США. В частности, в конце января он утверждал, что Байден «в силу своей слабости и некомпетентности» подвел мир к новому вооруженному противостоянию.

Президент США на этой неделе посетил Украину и Польшу. В Варшаве он, в частности, заявил, что Запад не стремится уничтожить Россию и не собирался на нее нападать. Байден также призвал россиян не считать НАТО и Запад врагами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ написала: «В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг».