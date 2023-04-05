Глава МИД Венгрии заявил об опасности начала новой мировой войны

Приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса, подчеркнул венгерский министр Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Риск начала новой мировой войны из-за конфликта на Украине выше, чем когда-либо. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Hirado.

По его словам, в связи с этим необходимо подтвердить обоснованность заявлений НАТО о том, что альянс не является стороной конфликта и сделает все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.

«Позиция Венгрии здесь, в НАТО, особенно уникальна тем, что мы говорим голосом мира, а не усиливаем военную риторику», — подчеркнул Сийярто.

Ранее венгерский министр заявил, что приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса.

«Мы считаем, что это серьезно нарушило общий подход НАТО и свод правил для принятия единого и единогласного решения, но, конечно, мы приняли это решение к сведению», — подчеркнул он.

Ранее Сийярто говорил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Он счел неприемлемым факт, что 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье находятся под угрозой закрытия из-за новых украинских законов.

После начала российской спецоперации на Украине глава МИД Венгрии подчеркивал, что Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области.

Тогда же венгерские власти исключили транзит оружия на Украину через Закарпатье в интересах местного венгерского меньшинства. Там подчеркивали, что «цель правительства — как можно дольше защищать Закарпатье от военных действий».

