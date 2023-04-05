Трамп заявил, что мир на пороге ядерной мировой войны из-за Байдена

Мировое сообщество стоит на пороге ядерной третьей мировой войны из-за нынешней администрации США и президента Джо Байдена. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп, выступая в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трансляцию вела газета The Telegraph.

«Это (угрозы использовать ядерное оружие со стороны других стран. — РБК) вполне может привести под руководством администрации Байдена к третьей мировой ядерной войне с применением всех сил и средств. <...> Мы не очень далеки от этого», — сказал Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что риск начала третьей мировой войны реален. Он сказал об этом 18 июня 2022 года, выступая перед сторонниками на собрании «Вера и свобода» в Теннесси. «Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», — говорил бывший американский лидер. Он добавил, что кризиса на Украине не было бы, если бы он остался президентом США.

22 февраля Трамп повторил свой тезис о приближении мировой войны в связи с политикой, предпринимаемой Байденом в отношении Украины. «Он систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной», — подчеркивал бизнесмен. В конце января он говорил, что Байден «в силу своей слабости и некомпетентности» подвел мир к новому вооруженному противостоянию.

Трамп пообещал решить украинский конфликт всего за сутки. Единственное условие для этого — сделать его президентом Соединенных Штатов. До этого он говорил, что, если бы продолжал руководить страной, событий на Украине не случилось бы, как и стремительного роста инфляции в США.

Бывший президент добавил, что США «катятся в ад» из-за того, что ему предъявили обвинения в суде Нью-Йорка днем 4 апреля. Свое дело он назвал невиданным вмешательством в выборы в США, поскольку в ноябре 2022 года Трамп объявлял о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Трамп отказался признавать вину и назвал арест по делу о выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе в прошлом сюрреалистическим. Он счел происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории».