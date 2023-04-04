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Арест Трампа ,  
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Дональда Трампа арестовали

Экс-президент Дональд Трамп арестован по делу о выплате $130 тыс. порнозвезде
Арест Трампа — это первый за всю историю США случай ареста человека, занимавшего наивысшую должность, если не считать казусное дело Улисса Гранта в 1872 году. Экс-президенту США готовятся предъявить обвинения по 33 пунктам
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Дональд Трамп арестован до предъявления обвинений, сообщает CNN.

Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где он был взят под стражу. В соответствии с американской юридической процедурой он будет под арестом вплоть до того момента, как его доставят в суд для предъявления обвинений. Наручники на бывшего президента надевать не будут, отмечает CNN, однако у него возьмут отпечатки пальцев.

Трамп перед арестом опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial. «Направляюсь в здание суда на Нижнем Манхэттене. Это кажется таким сюром — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA! [Make America Great Again]», — написал он.

Дело против Трампа связано с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году. Об этом случае рассказал экс-адвокат бывшего президента, Майкл Коэн. Поводом для расследования стал тот факт, что компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это намеренный подлог финансовой документации. CNN передавал также, что Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в бизнесе. 

Арест и выдвижение обвинений против Трампа — это первый случай уголовного преследования президента США за последние 150 лет. Как отмечает The New York Times, в последний раз человека, занимавшего наивысший пост в государстве в США, арестовывали в 1872 году. Тогда в Вашингтоне полицейский арестовал действующего президента Улисса Гранта за превышение скорости.

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Грант, большой любитель лошадей и быстрой езды, катался по городу на двуколке и превысил скорость. В первый раз полицейский остановил его и вынес предупреждение. Но когда глава государства не внял ему и вновь нарушил ограничение, полицейский решил его арестовать. Как позднее рассказывал сам офицер, Грант к ситуации отнесся «добродушно» и даже подвез полицейского на своем экипаже до участка, где и был оформлен арест. Из-под стражи главу государства выпустили после внесения залога в $20.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Дональд Трамп арест США
Пространство выбора
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