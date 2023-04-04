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Арест Трампа ,  
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Трамп назвал свой арест сюрреалистичным

Экс-президент США Дональд Трамп счел сюрреалистичным свой арест
Дональд&nbsp;Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп перед арестом опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором назвал происходящее сюрреалистичным, передает CNN.

«Направляюсь в здание суда в Нижнем Манхэттене. Кажется таким сюрреалистичным — вау, они собираются меня арестовать. Не могу поверить, что это происходит в Америке», — написал Трамп.

Вечером 4 апреля бывший президент США прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где был взят под стражу до предъявления обвинений. Как отмечал CNN, наручники на него надевать не будут, но возьмут отпечатки пальцев.

Бывшего американского президента подозревают в подлоге финансовой документации в связи с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) во время предвыборной кампании 2016 года — за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году (сам политик отрицал эти отношения).

Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что в 2016-м заплатил Дэниелс $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом. Выплату по документам провели как оплату юридических услуг. CNN передавал также, что Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинений, связанных с мошенничеством в бизнесе.

Теги
Дональд Трамп арест США
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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Читать
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