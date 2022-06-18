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Военная операция на Украине ,  
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Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за решений Белого дома

Трамп увидел риск Третьей мировой войны из-за решений США по Украине
Нынешним властям США стоит быть «аккуратнее», поскольку принимаемые ими решения грозят привести к началу следующей мировой войны, уверен Трамп. Он указал на небольшой объем помощи со стороны ЕС в адрес Украины
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Harrison McClary / Reuters)

Решения американской администрации в отношении Украины могут привести к началу Третьей мировой войны, властям США следует быть «аккуратнее», заявил бывший президент страны Дональд Трамп. Трансляцию его выступления перед сторонниками на собрании «Вера и свобода» в Нэшвилле, штат Теннесси, вел телеканал C-Span.

«Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», — заявил Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Трамп повторил утверждение, что кризиса на Украине не сложилось бы, если он оставался президентом США. Он выразил уверенность, что ситуация может перейти в состояние третьей мировой войны из-за решений Белого дома, отметив: «мы выделяем 40 млрд вдобавок к другим 16 млрд, получается 56 млрд». По его мнению, оказываемая Европой помощь в адрес Украины составляет лишь малую часть от поддержки США.

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Фото:Alex Wong / Getty Images

Прежде Трамп не раз критиковал нынешнего президента Джо Байдена, его администрацию и других президентов страны за их политику, в том числе — в вопросе отношений с Россией. В конце апреля он утверждал, что США и мир в целом находятся в наиболее опасном моменте истории, а в мае говорил, что в Белом доме не знают как взаимодействовать с российским президентом Владимиром Путиным, из-за чего могут погибнуть «миллионы людей».

Экс-президент также называл нынешние власти США «полными сумасшедшими», которые ведут к Третьей мировой войне. «Несмотря на всю слабость, трусость и некомпетентность Байдена, у него все еще есть возможность закончить эту трагедию на Украине, не вовлекая американцев в ужасную и кровопролитную войну», — говорил Трамп.

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Фото:Reuters

 

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Трамп упомянул о выделяемом США пакете помощи в адрес Украины в размере $40 млрд, речь идет об инициативе Байдена, которую он выдвинул в конце апреля. До этого американские власти оказали Киеву поддержку в объеме $3,9 млрд в сфере безопасности. Президент США предложил направить Украине еще $33 млрд для поддержки «в ее борьбе за свободу», предупредив, что несмотря на «недешевую» помощь, уступки со стороны Вашингтона обойдутся еще дороже.

Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила инициативу Байдена в середине мая и увеличила объем поддержки до $40 млрд. Поддержали предложение 368 конгрессменов, против высказались 57. Сенат одобрил предложение Байдена спустя около недели — 19 мая.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Украина Третья мировая война

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Профессиональная аналитика
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