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Трамп предупредил о последствиях поставки танков на Украину

Дональд Трамп: передача Киеву Leopard и Abrams может спровоцировать ядерный конфликт
За поставками на Украину танков последует ядерное оружие, считает бывший президент США Дональд Трамп. Он призвал «остановить эту безумную войну», и, по его мнению, это можно легко сделать
Танк M1 Abrams
Танк M1 Abrams (Фото: Octav Ganea / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против поставок танков Украине: он считает, что за этим может последовать ядерное оружие. По мнению Трампа, остановить войну просто. Свое мнение 45-й президент США высказал в своей социальной сети Truth Social.

«Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп неоднократно призывал к переговорам, чтобы остановить боевые действия на Украине, иначе мир вступит в мировую войну.

В октябре 2022 года он заявил, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. «И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придем к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.



В конце сентября он также призывал к «сделке». «Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого», — сказал он и предложил свою кандидатуру в качестве посредника.

В июле 2022 года Трамп заявил, если бы он продолжал руководить страной, событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло бы. «Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», — сказал он.

Трамп заявил, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе», и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Дональд Трамп танки Украина
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