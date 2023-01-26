Трамп предупредил о последствиях поставки танков на Украину
Бывший президент США Дональд Трамп выступил против поставок танков Украине: он считает, что за этим может последовать ядерное оружие. По мнению Трампа, остановить войну просто. Свое мнение 45-й президент США высказал в своей социальной сети Truth Social.
«Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Трамп неоднократно призывал к переговорам, чтобы остановить боевые действия на Украине, иначе мир вступит в мировую войну.
В октябре 2022 года он заявил, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. «И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придем к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.
В конце сентября он также призывал к «сделке». «Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого», — сказал он и предложил свою кандидатуру в качестве посредника.
В июле 2022 года Трамп заявил, если бы он продолжал руководить страной, событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло бы. «Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», — сказал он.
Трамп заявил, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе», и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».