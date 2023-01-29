Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
В КНДР пригрозили США последствиями за слухи о торговле оружием с Россией Политика, 05:34
Трамп обвинил Байдена в подведении мира к третьей мировой войне Политика, 05:11
В США распустили ответственное за убийство афроамериканца подразделение Общество, 04:48
Президент Аргентины исключил отправку оружия на Украину Политика, 04:46
Politico узнало о поддержке в Пентагоне отправки F-16 Украине Политика, 03:48
Нетаньяху пообещал «решительный и быстрый» ответ террористам Политика, 03:48
Число пострадавших от землетрясения в Иране выросло до 580 Общество, 03:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Трамп обвинил Байдена в разрушении США из-за коррупции Политика, 03:08
Умер гитарист Том Верлен Общество, 02:37
Непобежденный российский боксер защитил три титула чемпиона мира Спорт, 02:29
Зеленский назвал жизненно необходимыми Украине дальнобойные ракеты ATACMS Политика, 02:22
Завод по производству боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников Общество, 02:16
Избранный президент Чехии Петр Павел собрался поехать на Украину Политика, 02:14
Жителей Украины предупредили о подорожании платежек за свет Общество, 01:29
Политика ,  
0 

Трамп обвинил Байдена в подведении мира к третьей мировой войне

Трамп: слабость и некомпетентность Байдена поставили мир на грань третьей мировой войны
Трамп заявил, что силой сможет вернуть мирное время и добавил, что мог бы заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа

Некомпетентность президента США Джо Байдена подвела мир к третьей мировой войне. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп, выступая во время ежегодного собрания Республиканской партии в Южной Каролине и Нью Гэмпшире, сообщает NBC.

«Из-за своей слабости и некомпетентности Джо Байден поставил нас на грань третьей мировой войны. Мы на пороге третьей мировой войны, кто не знал», — сказал Трамп, добавив, что, вновь став президентом на выборах в 2024 году, сможет «вернуть мирное время силой».

Также Трамп повторил свое утверждение, что, если бы он был лидером страны, то в течение суток мирное соглашение между Россией и Украиной было бы заключено.

Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что США разрушаются при президенте Байдене из-за коррумпированности его политиков. Он обвинил в распаде американской нации «радикальных левых», которые находятся на верхушке Демократической партии.

Выступление в Южной Каролине и Нью-Гэмпшире стали первым шагом его предвыборной кампании с тех пор, как Трамп объявил об участии на выборах в 2024 году. Действующий президент Джо Байден не объявлял о решении идти на второй срок.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Дональд Трамп США Джо Байден война
Материалы по теме
Трамп предупредил о последствиях поставки танков на Украину
Политика
Reuters узнал о подвохе для выдвижения Трампа в президенты
Политика
Брат зятя Трампа оказался богаче экс-президента США
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter