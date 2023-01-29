Трамп обвинил Байдена в подведении мира к третьей мировой войне

Трамп заявил, что силой сможет вернуть мирное время и добавил, что мог бы заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа

Некомпетентность президента США Джо Байдена подвела мир к третьей мировой войне. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп, выступая во время ежегодного собрания Республиканской партии в Южной Каролине и Нью Гэмпшире, сообщает NBC.

«Из-за своей слабости и некомпетентности Джо Байден поставил нас на грань третьей мировой войны. Мы на пороге третьей мировой войны, кто не знал», — сказал Трамп, добавив, что, вновь став президентом на выборах в 2024 году, сможет «вернуть мирное время силой».

Также Трамп повторил свое утверждение, что, если бы он был лидером страны, то в течение суток мирное соглашение между Россией и Украиной было бы заключено.

Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что США разрушаются при президенте Байдене из-за коррумпированности его политиков. Он обвинил в распаде американской нации «радикальных левых», которые находятся на верхушке Демократической партии.

Выступление в Южной Каролине и Нью-Гэмпшире стали первым шагом его предвыборной кампании с тех пор, как Трамп объявил об участии на выборах в 2024 году. Действующий президент Джо Байден не объявлял о решении идти на второй срок.