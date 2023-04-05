Трамп: экономика США разваливается, а доллар перестанет быть стандартом при расчетах

Трамп допустил, что доллар может перестать быть стандартом при расчетах

45-й президент США Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

Экономика США разваливается и в скором времени доллар перестанет быть стандартом при расчетах. Об этом заявил 45-й президент страны Дональд Трамп, выступая в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«В США сейчас бардак. Экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля <...> наша валюта разрушается и вскоре больше не будет доллара как стандарта при расчетах. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет», — подчеркнул он.

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