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Защита обжаловала арест обвиненного в шпионаже американского журналиста

Лефортовский районный суд: защита подала апелляцию на арест журналиста WSJ
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Reuters / The Wall Street Journal)

Адвокаты подали апелляцию на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России обвинили в шпионаже. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Лефортовского районного суда.

Журналиста задержали в Екатеринбурге 30 марта «при попытке получения секретных сведений». В ФСБ считают, что он собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая по подозрению в шпионаже. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что «его взяли с поличным».

The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро и потребовала его освобождения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркивала неприемлемость «нападений на американских граждан со стороны российского правительства». Президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналистов о случившемся сказал: «Отпустите его».

31 марта агентство Bloomberg, газеты Politico, The New York Times и The Washington Post в совместном заявлении также призвали освободить Гершковича. Редакции выразили обеспокоенность задержанием журналиста, «чье освещение событий в России было объективным и точным, в то время когда миру нужна надежная информация». Они считают, что арест репортера призван оказать давление на независимую журналистику и лишить общественность важных новостей.

Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет жил в Москве, где освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента газеты WSJ.

Теги
Лефортовский районный суд арест обжалование ареста новости
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