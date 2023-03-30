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ФСБ сообщила о задержании журналиста The Wall Street Journal за шпионаж

ФСБ: журналист The Wall Street Journal Гершкович задержан в Екатеринбурге за шпионаж
По версии ФСБ, журналист The Wall Street Journal в Екатеринбурге собирал данные об одном из оборонных предприятий. Знакомые репортера утверждают, что он интересовался ЧВК «Вагнера»
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Evangershkovich / VK)

В Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, сообщили в ФСБ. Его подозревают в шпионаже — по версии силовиков, он по заданию США собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

В сообщении говорится, что по версии ФСБ, «Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Силовики добавили, что Гершкович был задержал «при попытке получения секретных сведений».

Об исчезновении Гершковича утром 30 марта сообщил екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, общавшийся с журналистом. По его словам, Гершкович оставил в редакции WSJ его телефон «на случай, если с ним что-то случится», и ночью с ним вышла на связь редакция и сообщила, что журналист перестал выходить на связь.

Издание «Вечерние ведомости» вечером 29 марта сообщило, что очевидцы рассказали редакции о задержании неизвестного у ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта. «Предположительно, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус. Когда задержанного вели, на его голову натянули свитер — так, что прохожим не было видно лица», — писало издание. Ширшиков писал, что накануне обедал с Гершковичем в этом ресторане.

Эван Гершкович в The Wall Street Journal занимается освещением событий в России и на Украине, около шести лет живет в Москве. Екатеринбургское издание It's My City пишет, что Эван Гершкович приехал в город несколько недель назад, а в минувшую среду вернулся в город, чтобы доработать свой материал. Ширшиков утверждает, что в материале журналист писал, в частности, об «отношении к ЧВК «Вагнер» в обществе».

Теги
журналист Екатеринбург ФСБ
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