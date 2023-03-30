В Кремле заявили, что журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге с поличным

Песков назвал задержание журналиста прерогативой ФСБ. По утверждению службы, он собирал сведения об оборонном предприятии, в WSJ это опровергает. В Екатеринбурге Гершкович общался с местным депутатом, в том числе об Украине

Эван Гершкович (Фото: Evangershkovich / VK)

Вопрос задержания в Екатеринбурге журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого заподозрили в шпионаже, — это прерогатива ФСБ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это прерогатива ФСБ. Уже было заявление ФСБ. Здесь нам нечего добавить. Могу добавить, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле следят за зарубежными СМИ и знакомы с публикациями Гершковича. На вопрос о том, могут ли возникнуть трудности у других сотрудников WSJ в России, пресс-секретарь сказал, что те, кто «осуществляет нормальную журналистскую деятельность», продолжат работать, если у них есть действующая аккредитация. Песков выразил надежду, что произошедшее не скажется на работе российских корпунктов за границей.

Пескова спросили, может ли задержание Гершковича быть ответной мерой на действия Минюста США, который предъявил обвинение в шпионаже гражданину России Сергею Черкасову, и возможны ли впоследствии переговоры об их обмене. «Я не располагаю такой информацией. По этой теме мне нечего сказать», — ответил он.

Как утверждает ФСБ, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал секретные данные об одном из российских оборонных предприятий, составляющих государственную тайну. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что аккредитация журналиста была нужна Гершковичу для прикрытия. В Wall Street Journal отвергают эти обвинения и требуют освободить корреспондента. Газета также обеспокоена его безопасностью.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. В последние шесть лет он жил в Москве, в качестве корреспондента WSJ освещал ситуацию в России и на Украине.

В Екатеринбурге, по словам беседовавшего с журналистом PR-менеждера Ярослава Ширшикова, Гершкович интересовался «отношением к ЧВК «Вагнер» в обществе» для своего материала. Об этом же изданию «66.ru» рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который дал корреспонденту WSJ интервью. Они обсуждали вопросы, связанные с боевыми действиями на Украине, отправкой гуманитарных грузов на Донбасс с 2014 года и деятельность частной военной компании. В целом, по словам депутата, он «тепло пообщался» с журналистом: «Выпили на двоих бутылку коньяка».