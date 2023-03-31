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Bloomberg, Politico, NYT и WP призвали освободить журналиста WSJ

Bloomberg, Politico, NYT и WP призвали освободить арестованного в России журналиста WSJ
Редакции заявили, что задержание Эвана Гершковича лишит общество важных новостей. Десятки представителей СМИ назвали его арест необоснованным. В Белом доме сказали, что призыв американцам покинуть Россию касается и журналистов
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: The Wall Street Journal)

Агентство Bloomberg, а также газеты Politico, The New York Times и The Washington Post в совместном заявлении призвали освободить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские власти обвиняют в шпионаже.

Редакции обеспокоены задержанием Гершковича, «чье освещение событий в России было объективным и точным в то время, когда миру нужна надежная информация». Они считают, что арест репортера призван оказать давление на независимую журналистику и лишить общественность важных новостей.

Еще одно заявление в поддержку корреспондента WSJ опубликовал Комитет защиты журналистов (CPJ), правозащитная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Оно адресовано российскому послу США Анатолию Антонову. «Гершкович — журналист, а не шпион, и должен быть освобожден немедленно и безоговорочно», — говорится в обращении, которое подписали руководители Euronews, The Washington Post, AFP, AP, The Times, Financial Times, The Economist и других СМИ (всего 38 подписей). В первую очередь они просят предоставить журналисту доступ к адвокату и разрешить ему общаться с семьей.

Представители изданий называют арест Гершковича необоснованным и несправедливым; они считают, что таким образом «Россия посылает сигнал о том, что журналистика в пределах границ вашей страны является уголовно наказуемой деятельностью».

Освободить корреспондента WSJ призвал и президент США Джо Байден.

Представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала, что Гершковичу предоставят консульский доступ. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 31 марта, что представителям Соединенных Штатов пока не удалось его получить, сотрудники американского посольства не смогли встретиться с журналистом WSJ. «Конечно, мы продолжаем работать над этим», — сказал он. Кирби напомнил о сделанном накануне призыве Госдепартамента и Белого дома покинуть Россию остающимся в стране амеркианцам и отметил, что он распространяется на всех граждан США, в том числе журналистов. «Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уезжать, если вы там», — сказал он (цитата по CNN).

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Гершковича задержали накануне в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд арестовал журналиста до конца мая.

В WSJ отвергли эти обвинения, заявив, что Гершкович не имеет отношения к шпионской деятельности. В качестве ответной меры редакция призвала американские власти выслать из США посла России и всех российских журналистов. Байден пока исключил такой шаг.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
The Wall Street Journal журналист шпионаж арест Bloomberg The New York Times The Washington Post
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