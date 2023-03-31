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Байден ответил на арест в России журналиста словами «отпустите его»

Президент США Байден призвал отпустить арестованного в России журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: The Wall Street Journal / Reuters)

Президент США Джо Байден впервые публично отреагировал на новость об аресте в России репортера The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. В ответ на вопрос журналистов о случившемся он сказал: «Отпустите его». Видео опубликовала в Twitter корреспондентка телеканала NBC Келли О’Доннелл.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта «при попытке получения секретных сведений». По версии ФСБ, он по заданию США собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая по подозрению в шпионаже. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что «его взяли с поличным».

The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро и потребовала немедленно его освободить. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что Госдепартамент США находится в прямом контакте с российским правительством из-за ареста журналиста. Она подчеркнула неприемлемость «нападений на американских граждан со стороны российского правительства».

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет он жил в Москве, освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ.

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Джо Байден арест журналист США Россия

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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