WSJ сообщила о «слежке российских силовиков за журналистом Гершковичем»

Эван Гершкович (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого российские власти обвиняют в шпионаже, считал, что его телефон прослушивают. Об этом сообщает издание.

По данным газеты, в ходе выполнения журналистом одного из заданий за ним «следили несколько сотрудников российской службы безопасности». Некоторые из них, как пишет издание, «фиксировали его передвижения на камеру» и «оказывали давление» на источники, чтобы они не сотрудничали с ним.

Помимо этого, когда Гершкович поехал в западный район Пскова, за ним «следили и снимали на видео неизвестные мужчины», отмечает WSJ.

ФСБ задержала Эвана Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, журналист по заданию Вашингтона собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Лефортовский суд арестовал журналиста до конца мая.

В WSJ отвергли эти обвинения, заявив, что Гершкович не имеет отношения к шпионской деятельности. Редакция призвала выслать из США посла России и всех российских журналистов. Тем не менее американский лидер пока исключил высылку, призвав освободить Гершковича.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Гершковичу обеспечат консульский доступ. Тем не менее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 31 марта, что сотрудники американского посольства пока не смогли встретиться с журналистом WSJ.

Он напомнил о призыве Госдепартамента и Белого дома к остающимся в стране американцам покинуть Россию.