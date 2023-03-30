Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 16:11
В Харькове и области сообщили о взрывах Политика, 22:38
Зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка Бизнес, 22:27
Даниил Медведев вышел в полуфинал на пятом турнире подряд Спорт, 22:08
Участок трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за мощного снегопада Общество, 22:07
В Белом доме назвали арест журналиста WSJ в России неприемлемым Политика, 21:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Киев отменил решение Януковича о передаче УПЦ Киево-Печерской лавры Политика, 21:54
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Миранчук возобновил тренировки в «Торино» после травмы Спорт, 21:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:37
Минкультуры Украины обратилось в полицию из-за срыва проверки в лавре Общество, 21:22
Глава оператора «Северного потока-2» Варниг уйдет в отставку Бизнес, 20:57
Власти предложили ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в Сети Политика, 20:39
Медведев допустил появление петиции в России о превентивном ядерном ударе Политика, 20:39
Жамнов ответил на сообщения о скором уходе из сборной России Спорт, 20:31
Политика ,  
0 

В Белом доме назвали арест журналиста WSJ в России неприемлемым

Белый дом: Госдеп контактирует с властями России после ареста журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович (в центре)
Эван Гершкович (в центре) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Госдепартамент США находится в прямом контакте с российским правительством из-за ареста в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и добивается консульского доступа к нему, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нападения на американских граждан со стороны российского правительства неприемлемы. Мы самым решительным образом осуждаем задержание господина Гершковича», — говорится в заявлении. Чиновники Белого дома и Госдепартамента обсудили ситуацию с руководством WSJ и семьей журналиста, сообщила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома также призвала прислушаться к госсекретарю Энтони Блинкену, который попросил граждан США покинуть Россию и не ездить в эту страну.

Эван Гершкович жил и работал в Москве последние шесть лет, для WSJ он писал о России, Украине и других постсоветских странах. 30 марта его задержали в Екатеринбурге: по утверждению ФСБ, журналист собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ссылаясь на ведомство, заявил, что Гершковича «взяли с поличным». В WSJ отвергли обвинения, заявив, что их сотрудник не имеет отношения к шпионской деятельности, и потребовали освободить его.

Гершковичу предъявили обвинение по ст. 276 УК. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы. Суд в Москве арестовал журналиста до конца мая.

Теги
Белый дом The Wall Street Journal журналист арест
Материалы по теме
Госдеп призвал американцев покинуть Россию после ареста журналиста WSJ
Политика
В МИДе заявили, что вопрос об обмене журналиста WSJ пока не стоит
Политика
ФСБ потребовала арестовать задержанного журналиста WSJ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter