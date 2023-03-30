В Белом доме назвали арест журналиста WSJ в России неприемлемым

Эван Гершкович (в центре) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Госдепартамент США находится в прямом контакте с российским правительством из-за ареста в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и добивается консульского доступа к нему, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нападения на американских граждан со стороны российского правительства неприемлемы. Мы самым решительным образом осуждаем задержание господина Гершковича», — говорится в заявлении. Чиновники Белого дома и Госдепартамента обсудили ситуацию с руководством WSJ и семьей журналиста, сообщила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома также призвала прислушаться к госсекретарю Энтони Блинкену, который попросил граждан США покинуть Россию и не ездить в эту страну.

Эван Гершкович жил и работал в Москве последние шесть лет, для WSJ он писал о России, Украине и других постсоветских странах. 30 марта его задержали в Екатеринбурге: по утверждению ФСБ, журналист собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ссылаясь на ведомство, заявил, что Гершковича «взяли с поличным». В WSJ отвергли обвинения, заявив, что их сотрудник не имеет отношения к шпионской деятельности, и потребовали освободить его.

Гершковичу предъявили обвинение по ст. 276 УК. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы. Суд в Москве арестовал журналиста до конца мая.