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WSJ потребовала немедленно освободить задержанного в России журналиста

WSJ потребовала немедленно освободить задержанного в России репортера Гершковича
WSJ отвергла обвинения ФСБ в адрес задержанного репортера. Ведомство сообщило о задержании жунаиста «при попытке получения секретных сведений»
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

The Wall Street Journal отвергает обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро, американского гражданина Эвана Гершковича, задержанного за шпионаж в Екатеринбурге, сообщили РБК в газете.

«The Wall Street Journal категорически отвергает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего доверенного и преданного своему делу репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей», — говорится в сообщении.

Газета также выразила глубокое беспокойство безопасностью репортера. Он работает в России в составе московского бюро издания WSJ, ему выдал аккредитацию в качестве журналиста российский МИД.

В ФСБ сообщили, что задержали американского репортера «при попытке получения секретных сведений», которые составляют гостайну, о деятельности «одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

В российском МИДе заявили, что Гершкович вел не журналистскую деятельность в Екатеринбурге. «Это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», — утверждает представитель ведомства Мария Захарова.
 

О пропаже журналиста The Wall Street Journal сообщил утром 30 марта екатеринбургский PR-менеджер Ярослав Ширшиков, общавшийся с репортером. Он рассказал, что Гершкович оставил в редакции WSJ его телефон «на случай, если с ним что-то случится», и ночью с ним вышла на связь редакция и сообщила, что журналист перестал выходить на связь.

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Как писали «Вечерние ведомости», накануне вечером, 29 марта, неизвестного мужчину задержали у ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта. «Предположительно, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус. Когда задержанного вели, на его голову натянули свитер — так, что прохожим не было видно лица», — писало издание. Ширшиков писал, что накануне обедал с Гершковичем в этом ресторане. Он также рассказал, что в материале журналист писал, в частности, об «отношении к ЧВК «Вагнер» в обществе».

Гершкович занимается в The Wall Street Journal освещением событий в России и на Украине, он около шести лет живет в Москве.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева
WSJ задержание журналистов задержание иностранцев Екатеринбург
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