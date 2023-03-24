Вблизи Крыма зафиксировали пролет британского самолета-разведчика

Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint (Фото: Sgt Si Pugsley / raf.mod.uk)

В акватории Черного моря неподалеку от берегов Крыма пролетели крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и два многоцелевых истребителя четвертого поколения Eurofighter Typhoon, следует из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Начало маршрута разведывательного самолета с позывным RRR7224 не указано, тем не менее на карте отмечено, что он сделал круг над побережьем Румынии, оттуда направился в Черное море, а затем повернул обратно. Дальнейший маршрут судна проходит через восточную Европу, в частности Словакию и Чехию.

Истребители с позывными DREAD011 и DREAD012 после пролета в Черном море направились в сторону Турции. Когда самолеты находились неподалеку от Крыма примерно в 18:15–18:30 мск, они некоторое время двигались с выключенными транспондерами.

В январе НАТО предупредило, что перебросит в Бухарест самолеты с бортовой системой предупреждения и управления AWACS, они будут «следить за военной активностью России» и поддержат усиленное присутствие альянса в регионе.

В конце сентября прошлого года разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских военно-воздушных сил Британии без вооружения на борту проводил патрулирование над акваторией Черного моря. Его сопровождали два российских истребителя Су-27, один из них выпустил ракету, рассказывал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Российские истребители сопровождали британский самолет около 90 минут. Уоллес назвал инцидент «потенциально опасным» и заявил, что ВВС Великобритании выразили обеспокоенность российскому министру обороны Сергею Шойгу. По словам британского министра, российская сторона 10 октября направила ответ, в котором объяснила случившееся технической неисправностью. Британия на время приостанавливала патрулирование. Позже она возобновила полеты, но в сопровождении истребителей.

14 марта этого года американский беспилотник MQ-9 Reaper вел разведку над водами Черного моря, когда на его перехват направились два российских Су-27. Американская сторона заявляла, что истребители сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника и тот пришлось затопить.

Москва отвергла эту версию. В Минобороны России заявили, что дрон из-за «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Глава ведомства Сергей Шойгу в разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином назвал причиной инцидента несоблюдение США зоны ограничения полетов, установленной в связи с военной операцией на Украине, и «усиление разведывательной деятельности против интересов» России. Шойгу наградил пилотов истребителей, перехвативших дрон. США пообещали возобновить полеты беспилотников над Черным морем.