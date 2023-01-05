Российская ПВО за 2022 год сопроводила более 2 тыс. самолетов-разведчиков

Минобороны сообщило об обнаружении ПВО в 2022 году более 2 тыс. самолетов-разведчиков

Силы противовоздушной обороны России (ПВО) за 2022 год обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов, среди них были 2 тыс. самолетов-разведчиков, сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает «РИА Новости».

«В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Из них более 600 тыс. иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более десяти боевых стратегических бомбардировщиков», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в течение прошлого года дежурные силы приводились в готовность № 1 более 4 тыс. раз.

Последний раз Минобороны сообщало об обнаружении иностранного самолета у российской границы 12 декабря. Тогда истребитель МиГ-31 подняли в воздух из-за самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, который приблизился к границе. Как передали в военном ведомстве, российский истребитель сопроводил «Орион» над акваторией Баренцева моря, после того как норвежский самолет развернулся, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.