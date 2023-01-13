НАТО направит в Румынию самолеты-разведчики для слежения за Россией
НАТО направит в Румынию самолеты-разведчики AWACS для слежения за активностью России
НАТО перебросит в румынскую столицу Бухарест самолеты с бортовой системой предупреждения и управления AWACS, они будут «следить за военной активностью России», сообщила пресс-служба альянса.
Кроме того, самолеты призваны поддерживать усиленное присутствие НАТО в этом регионе, отметили в организации, первый борт прибудет во вторник, 17 января.
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