Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника-разведчика ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» Западного военного округа уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Заняв позицию, расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БЛА противника», — говорится в сообщении.

Беспилотники использовались для корректировки и наведения целей артиллерии.

Как рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2У» с позывным «Кочевник», сложнее всего работать по высокоскоростным объектам, «поскольку на принятие решений очень мало времени».

Накануне Минобороны отчиталось о контратаках украинских сил на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Сообщается о как минимум 70 уничтоженных украинских военнослужащих.