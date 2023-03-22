Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27 после инцидента с дроном США в Черном море

Шойгу наградил летчиков Су-27 после инцидента с дроном США в Черном море

Министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества пилотов истребителей Су-27 после инцидента с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Также им вручили медали «Золотая Звезда».

В ведомстве заявили, что летчики предотвратили нарушение дроном «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции»

О том, что пилотов представили к госнаградам, в Минобороны сообщали 17 марта.

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