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Британия заявила об инциденте с российским самолетом над Черным морем
Минобороны Великобритании: самолет ВКС России выпустил ракету около британского самолета
Российский военный самолет выпустил ракету около британского воздушного судна, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.
Инцидент произошел 29 сентября. Уоллес сообщил британскому парламенту, что после инцидента британские ВВС приостановили патрулирование, а российскому министру Сергею Шойгу была выражена обеспокоенность. По словам Уоллеса, российская сторона объяснила инцидент технической неисправностью, после чего Британия возобновила полеты, но в сопровождении истребителей.
РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.
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