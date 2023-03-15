Шойгу назвал причиной крушения дрона нарушение США бесполетной зоны

Сергей Шойгу (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что причиной инцидента с крушением американского беспилотника над Черным морем стало несоблюдение США зоны ограничения полетов, говорится в сообщении Минобороны России.

«Шойгу [в разговоре с Остиным] указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Минобороны также отметило, что полеты американских стратегических беспилотников у побережья Крыма имеют «провокационный характер» и создают предпосылки для эскалации ситуации в Черноморской зоне. «Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно. При этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций», — подчеркнули в министерстве.

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