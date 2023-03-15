США пообещали продолжить полеты дронов после инцидента в Черном море

Ллойд Остин (Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images)

США продолжат осуществлять полеты везде, где это позволяет международное право и российские военные самолеты обязаны действовать безопасно и профессионально, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя инцидент с американским дроном в Черном море, передает CNN.

Ситуацию с беспилотником он назвал «частью серии агрессивных, рискованных и небезопасных действий в международном воздушном пространстве». «Так что не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где позволяет международное право. И Россия обязана эксплуатировать военные самолеты безопасным и профессиональным образом», — заявил Остин.

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