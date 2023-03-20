Бербок заявила о попытках России дестабилизировать Грузию и Молдавию

Анналена Бербок (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Россия предпринимает попытки оказать влияние на Молдавию и Грузию, считает глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Об этом она заявила в интервью испанской газете El País.

«Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути», — сказала Бербок, отвечая на вопрос, разделяет ли она опасения, что Тбилиси и Кишинев могут занять сторону Москвы. «Попытки России оказать влияние в Молдавии и Грузии усиливаются, а правительства борются с кумовством и коррупцией, чтобы отмежеваться от зависимости [от Москвы]», — сказала она.

Министр подчеркнула, что Евросоюз разделяет с этими странами европейские ценности и поддерживают их стремление «жить в мире и свободе через перспективу членства в ЕС».

Украина и Молдавия прошлым летом получили статус кандидатов в ЕС. Грузия подала заявку вместе с ними, однако Еврокомиссия отложила оценку проведенных в стране реформ, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС, до этого года.

14 марта немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материал со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении «стратегический документ, который предположительно исходит из Кремля», от 2021 года. По данным издания, Москва планировала до 2030-го в три этапа продвигать пророссийские течения в Молдавии, чтобы переменить вектор ориентации страны с НАТО и Европейского союза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о таком плане, и не исключил, что эта статья — «фальшивка». «Россия всегда была и остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией», — сказал он.

В начале марта в Грузии прошли протесты из-за закона об иноагентах, одобренного в первом чтении. Документ предлагал обязать некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% доходов из-за рубежа, регистрироваться в качестве иноагентов. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что этот законопроект «был вдохновлен Кремлем» и угрожает евроатлантическому будущему Грузии.

Кремль свою причастность к этому законопроекту исключал. «Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль тут абсолютно не при чем. Практика введения таких законов — первопроходцем здесь стали в конце 1930-х годов США», — говорил пресс-секретарь президента.

Из-за протестов правящая партия Грузии решила «отозвать» закон — так как тот был принят в первом чтении, документ провалили во втором. Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в этом выгоду для США.