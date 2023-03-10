Правящая партия Грузии «провалила» принятие закона об иноагентах

«Грузинская мечта» выполнила обещание, данное протестовавшими у здания парламента, и проголосовала против законопроекта об иноагентах. Прекращено рассмотрение обеих законодательных инициатив по иноагентам

Фото: Георгий Абашвили / РБК

Фракция правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» в пятницу на пленарном заседании парламента проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает грузинский телеканал Рустави-2. На заседании за его принятие выступил 1 депутат, 35 — против (в парламенте Грузии 150 депутатов, на сессии всего присутствовали 112 депутатов).

Одобрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» 7 марта в первом чтении вызвало массовые протесты в Тбилиси и критику западных партнеров Грузии, второй законопроект в парламенте не был рассмотрен.

О разработке законов об иноагентах движением «Сила народа» (его участники вышли из «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство) стало известно в конце прошлого года. Было подготовлено два документа. Согласно первому — «О прозрачности иностранного влияния» — некоммерческие юридические лица и СМИ должны были получить статус агентов иностранного влияния, если бы более 20% их доходов поступало из-за рубежа. Такие организации должны были бы пройти обязательную регистрацию; в случае отказа на них было бы наложен штраф и Минюст получил бы право начать в их отношении расследование. Согласно второму документу — «О регистрации иноагентов», статус иноагента предусмотрен был не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц. Этот законопроект стал известен как «американский», так как был близок по смыслу к Закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятому в США в 1938 году. Рассмотрение этого законопроекта также было в пятницу прекращено, так как он был отозван инициаторами, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Правящее большинство собиралось рассматривать законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении 9 марта, но внезапно перенесло рассмотрение на 7 марта, в тот же день поддержав законопроект в первом чтении: «за» проголосовали 76 депутатов из 139 — исключительно представители правящего большинства, после чего законопроект был отправлен в Европейскую комиссию за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву Совета Европы.

Оппозиция критиковала закон, назвав его «российским» из-за похожести на принятое в России законодательство об иностранных агентах, до начала рассмотрения парламентов документа в первом чтении его раскритиковали представители властей США и Европейского союза. Они усилили критику после принятия законопроекта «О прозрачности» в первом чтении. Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал его несовместимым с европейским курсом Грузии, а посол США в Грузии Келли Дегнан назвала день его принятия «черным днем грузинской демократии».

Узнав о переносе рассмотрения и одобрении документа в первом чтении, оппозиция и противники закона 7 марта начали акцию протеста у здания грузинского парламента в центре Тбилиси на проспекте Руставели. В ходе митинга, на который пришло несколько тысяч человек, его участники попытались прорваться в здание парламента, в сторону полиции кидали коктейли Молотова, полиция ответила слезоточивым газом и водометами. 8 марта противники закона снова собрали у парламента многотысячную акцию протеста, в ходе которой также произошли стычки с полицией, которая применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня, по данным МВД Грузии, задержано было 133 человека, 10 сотрудников ведомства получили ранения. Расследование уголовных дел, связанных с применением насилия у здания парламента, продолжается «в соответствии со ст. 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии».

Требованием оппозиции стало отказ от принятия законов об иноагентах и освобождение всех задержанных. Днем 9 марта «Грузинская мечта» объявила, что откажется от дальнейшего рассмотрения законов, а вечером того же дня стало известно об освобождении всех задержанных участников митингов, привлеченных по административным нарушениям. После этого оппозиция провела вечерний митинг, он прошел мирно. Но в ходе него часть участников потребовала отставки правительства страны.